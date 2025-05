Nädala kaja: üks põhjus miljonist

Emadepäev on ainult üks põhjus miljonist, miks oma emale helistada. On määratu õnn, kui on võimalik kuulata ema häält, koos naerda ja kasvõi nutta, ajada juttu suurtest asjadest ja tühjast-tähjast, selle asemel et viia küünal ta hauale, rehitseda siit-sealt ja vaikida, sest see on jäänud ainsaks viisiks emale tähelepanu osutada. On võimas vedamine, kui emale on antud pikk eluiga, nii et ta tunneb põhjalikult kõiki oma lapselapsi ja temalt saab ära küsida kõik küsimused, mis noorele inimesele pähegi ei tulnud, kuid mis aastatega aina kogunevad. Minu kaotus oli ootamatu ja varajane.