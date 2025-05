"See on kevadklassika. See on jalgrattasõit, mida me igal kevadel viimased 11 aastat juba oleme korraldanud oma MTÜ-ga Passion For Adventure. Riiete järgi tunneb meid ka Tripassion Triatloniklubi nime all," rääkis klubi esimees Vidrik Vaiksaar, kes on ametilt väikeettevõtja mööblivaldkonnas.