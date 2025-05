​Pidulisi tervitas Rakvere linnapea Triin Varek, kes õnnitles peresid uue pereliikme sünni puhul ja soovis kaunist saabuvat emadepäeva. „"Iga lapse sünd on ime. Kauaoodatud rõõmusõnum oma vanematele ja perele. Ka Rakvere linna jaoks on see oluline, kuna iga uus kodanik on meie jaoks tähtis, väärtuslik ja kallis. Soovin teile palju armastust, üksteisehoidmist, aga kindlasti ka palju mõistmist ja kannatlikkust ja kooskasvamist!".