Alustame kaugemalt. Kui korraldusmeeskond kuu aja eest 21 kilomeetri pikkust trassi esimest korda läbi sõitma asus, et aastaga tekkinud koprakahjusid hinnata ja likvideerida, siis tabas neid pehmelt öeldes väike šokk.

​Aplad koprad olid ilmselt naaberveekogudest lisavägesid hankinud ja hammastele valu andnud. "Ausalt öelda polnud olukord nii hull isegi viis aastat tagasi, kui esimest korda võistlus toimus. Siis polnud seda jõge ju mitte keegi mitte kunagi puudest puhastanud ja minu mäletamist mööda oli küll puid vees selles esimeses kanalis vähem, kui tänavu," pahandas saeoperaatorist rajameister Raido Nagel. "Eks mingid puud on ise pikali kukkunud, aga enamiku kallal on tegutsenud need mittevajalikud maastikukujundajad."