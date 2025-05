Kolm rehvipurunemist rikkusid Jaspar Vaheri ralli

Ralli algas hästi, sest reedel õnnestus Jaspar Vaheril võtta publikukatsel võit, mis tähendas ka väikestviisi ajaloo tegemist. Lancia, millega Vaher sõidab, tuleb rallimaailma tagasi ja see katsevõit tähendas autotootjale esimest võitu üle pika aja. Viimati saadi see üle 32 aasta tagasi Sanremo rallil 1992. aastal.

Laupäeval oli kavas kuus kiiruskatset, kadrinlane suutis näidata väga stabiilset sõitu ning lõpetas kõik katsed teisena rootslase Calle Carlbergi tuules. Koos kaardilugeja Sander Pruuliga sõitev Vaher päevaga ise rahule ei jäänud. "Täna [laupäeval] on olnud tegelikult päris pikk ja keeruline päev," sõnas Vaher Virumaa Teatajale. "Kohe esimesest katsest saati oleme maadelnud auto seadistusega. Tunne ei ole päris see, mis ta peaks olema. See on ka põhjus, miks nii palju aega liidrile kaotanud oleme. Keeruline ... natukene on isegi nõutu olla," rääkis piloot. Kaotust liidrile kogunes päeva lõpuks 46,2 sekundit, aga vahe kolmandaga oli enne viimast kuut katset juba pea kaks minutit.