Vaata, keda saab näha septembris Station Narva festivali laval

Tallinnas aastate jooksul nii mõnegi väljamüüdud kontserdi andnud Taani indiebänd Efterklang saabub nüüd esmakordselt Narvasse. Juba üle 20 aastat ühist loomingulist rada astunud ja mullu oma seitsmenda albumi "Things We Have In Common" üllitanud grupi ballaadlikus kammerpopis ja elektroonikas on muusikaportaali Pitchfork sõnul "maailma võimsaima popansambli väärilisi hetki".