Tapal õhkrelvast lasu pähe saanud mees suri

Rakvere politseijaoskonna menetlusgrupi juht Diana Tammekand ütles, et möödunud nädalal juhtunu on karm näide sellest, et õhkrelv võib olla täpselt sama ohtlik kui tulirelv. "Mõlema relvaga saab tekitada inimesele raskeid vigastusi, mis võib lõppeda surmaga. Kui tulirelvade kasutamine on Eestis rangemalt reguleeritud, siis õhkrelvad seevastu on kõigile lihtsalt kättesaadavad. Kahjuks on politsei pidanud viimaste aastate jooksul kokku puutuma mitmete juhtumitega, kus inimesed on õhkrelva tõttu kaotanud elu, saanud raskeid vigastusi ja olnud nendest tagajärgedest terve elu mõjutatud," rääkis Tammekand.