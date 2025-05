Seekord on kavas Beethoveni, Debussy ja Liszti looming. Pianisti sõnul on tegemist kontserdiga, mis on oluline osa Palma d‘Oro konkursiks valmistumisel. "Tegemist on 1947. aastal loodud ja tänaseks väga maineka pianistide võistlusega Itaalias," sõnas Šestakov.