Esimest korda testitakse "Eesti äpi" ohuteavituse saatmise funktsiooni, asulates lähevad tööle sireenid

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta märkis, et mida rohkem on teavitusviise, seda rohkemate inimesteni suudetakse kriisides jõuda.

"Eesti äpi" kaudu saab ohuteavituse juhul, kui äpp on alla laaditud ning teavitused on mobiilseadmes lubatud. Kui telefon on hääletul režiimil, siis teavitusega heli ei kosta, kuid visuaalne märguanne kuvatakse siiski ekraanile.