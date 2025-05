Väike-Maarja valla aasta ema on Egle Pent

Egle Pent on kolme tütre ema, kelle elu ja töö on pühendatud noortele, haridusele ja kogukonna edendamisele. Ta töötab Simuna piirkonna noorsootöötajana, kus on pälvinud noorte usalduse ja tunnustuse.



Tema eestvedamisel on ellu viidud arvukalt noorteprojekte ning loodud uusi võimalusi tegutsemiseks ja eneseteostuseks. Eglel on soe süda, sportlik vaim ja eeskujulik ellusuhtumine, mis kandub edasi ka tema lastele. Ta on aktiivne nii tööl kui ka vabal ajal – alati kohal, alati toetav. Tema panust kogukonda ja noorte arengusse on märgatud ja mitmel korral tunnustatud.

Aasta ema tiitli pälvinud Egle Pent sai tänutäheks meeneid, lilli ja tänukirja. Traditsiooniline mälestusmeene – graveeritud lõikelaud – valmis sel aastal Kiltsi mõisakooli õpetaja Erko Elmiku käe all.



Väike-Maarja valla aasta ema 2025 on kolme tütre ema Egle Pent. Foto: Kristel Kitsing

Lisaks Eglele tõsteti esile ka Geili Lainevee, kelle jaoks tema kolm last on terve maailm. Ta on soe, armastav ja alati olemas nii oma perele kui ka sõpradele. Elu pole Geilit hellitanud, kuid ta on kõigest raskest läbi tulnud väärikalt ja julgelt, jagades südamesoojust ka teistele. Ta töötab Väike-Maarja lasteaias õpetaja-kasvatajana ning on laste seas väga armastatud. Geili on töökas, mitmel rindel tegutsev ja alati valmis endast kõike andma – tõeline suur südamega inimene, keda tema kogukond kõrgelt hindab.



Tõsteti esile ka Geili Lainevee, kelle jaoks tema kolm imearmsat ja edukat last on terve maailm. Foto: Kristel Kitsing

Tunnustuse andsid üle Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver koos vallavanem Indrek Keskülaga.