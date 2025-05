Telia laiendab valguskaablivõrku Tapal

"Meie eesmärk on vahetada tehnoloogiliselt vananenud vaskkaabli ühendused järk-järgult uute ja võimekate tehnoloogiate – sealhulgas valguskaabli – vastu, et pakkuda klientidele kiiret ja tulevikukindlat internetiühendust," teatas Telia võrguplaneerimise osakonna juht Roland Pauklin.

"Valguskaablivõrgu näol on tegu moodsa ja tulevikukindla võrguühendusega, mis võimaldab meil juba praegu pakkuda koduinternetti kiirusega kuni 1 Gbit/s," lisas Pauklin. See on viis korda kiirem kui vaskkaabli puhul.