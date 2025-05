Scoutspataljoni võitlejad ja Soome jäägrid lihvisid Tapal koostööd

"Soomlastega oleme varemgi koos harjutanud – meie üksus käib ka Soomes õppustel. Hea on tunda oma naabrit," ütles Scoutspataljoni veebel staabiveebel Kaido Õim.

"Eesti maastik on Soome omast üsna erinev – siin on rohkem lagedaid alasid, aga samas on ka metsad tihedamad," ütles Soome jäägrikompanii ülem leitnant Leevi Pohja. Vaatamata võõrale keskkonnale kohandusid Soome üksused kiiresti ja reageerisid erinevatele olukordadele paindlikult.