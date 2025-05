Kõige rohkem mesilasperede toetust küsiti Lääne-Virumaalt

PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuht Sigrid Rõõmussaar ütles, et sel aastal täienes TARU toetuse eesmärk ning sellest tulenevalt muutus ka toetuse sihtgrupp. "Tingimuste muudatus, et toetust saavad taotleda vähemalt 16 mesilasperega mesinikud, paratamatult mõjutas taotlejate arvu," selgitas Rõõmussaar ja tõdes, et toetust taotletakse siiski märkimisväärsele hulgale mesilasperedele.