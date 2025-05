Nimelt leiavad mõned inimesed, et on igati mõistlik Vallimäele jalutama minnes leivakott või õunad kaasa võtta ja nendega võõraid loomi toita.

Linnuse loomade talitaja Lyan Luik märkis, et on pooleteise kuu jooksul sattunud peale kolmele inimesele, kes loomadele toitu pakkusid. Mõni "spetsialist" on olnud lausa üleolev ning jätkanud palukeste jagamist ka pärast keelamist. Sotsiaalsed ja hea isuga kabjalised ei ütle muidugi maiuspaladest ära. Mis sest, et pärast on kõht lahti.