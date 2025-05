Repliik: viisiveeretamise vaev

Samas ei väsi ma nautimast võrratuid kõrgetasemelisi esitusi. Minu koht on tänulike kuulajate seas, olgu kontserdil, ooperis või lauluväljakul. Kui laul läheb südamesse, on imeline tunne. Kaasas olemise lendutõstev tunne.

Viisipuudikuna julgen välja öelda, et laulukaare all esinemine ei ole inimõigus.

Selle nimel, et laulud kõlaksid suurpeol kauneimal moel ning saaksid puudutada kuulajaid nii lauluväljakul kui ka tuhandetes kodudes, on viisipidajad teinud rõõmsat, kuid kohati ka ränka tööd. On teinekord nurisenudki, et repertuaar on raske, aga harjutanud väsimatult, et jõuda joovastava rõõmuni, kui keeruline laul viimaks puhtalt kõlab.