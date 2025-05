Tõelised mehed nutavad verd ja elavad lõpuks üksi ...

Mõtlesin endamisi, et kui mehine see ikka on, sest tagantjärele vaadates pole töö kaitseväes midagi muud kui lapsepõlve pikendamine. Poisid mängivad metsa all püssidega sõda ja aastad muudkui jooksevad. Kümne teenistusaasta jooksul olin kodust ära tervelt kolm ja see võis olla üks suur «abistaja» pikaaegse paarisuhte purunemisel.