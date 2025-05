Anti Poolamets tahab linnavolinik edasi olla ja tegi avalduse volituste taastamiseks

​Puudumiste järel on Anti Poolametsa volitused Rakvere linnavolinikuna ka varem peatatud. 2023. aasta kevadel-suvel puudus ta istungitelt samuti kolm korda järjest ja valimiskomisjon peatas tema volitused. Oma puudumist põhjendas ta toona asjaoluga, et riigikogu liikme tööd ja linnavolinikuks olemist on raske ühildada, kuna linnavolikogu istungid toimuvad kolmapäeviti, aga see päev on ka riigikogus tavaliselt kõige töisem.