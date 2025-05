Enno Tammeri sulest ilmus tuumanäidend kahes vaatuses

Mida "Tuumanunnu. Jant Alam-Kolka külas kahes vaatuses" endast täpsemalt kujutab? "See on kokkuvõttes nagu eneseproov. Võib-olla kõige selgemaks ajendiks oli, et Rakvere teater kuulutas välja näidendivõistluse. Mul oli paar sketsi. Mõtlesin, et võiks ju proovida, et kas ma vean välja kaks vaatust," kommenteeris autor ise.