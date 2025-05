Tapa valla teehoiukava üritab üles soojendada viadukti projekti

"Viadukti praktiline vajadus on seotud Tapa raudtee liikluskoormusega. See on erinevatel kümnenditel olnud erinev ja eelkõige seotud raudtee kaubavahetuse mahust Venemaaga," selgitas Kuno Rooba, kes pidas aastatel 2001-2005 Tapa linnapea ja 2005-2009 Tapa vallavanema ametit.