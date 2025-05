Jäneda laadasuvi algab aia- ja lillepäevadega

Laadasuve avaüritusele on oodatud kõik, kes oskavad lugu pidada lillede ja istikute suurest valikust, kodumaisest toidust, laadaüllatustest ning -melust nii suurtele kui ka väikestele külalistele.

Aia- ja lillepäevade tava on kestnud juba 23 aastat. Iga aastaga on nii kauplejaid kui ostjaid üha enam. „ Jänedale tullakse nautima ka ilusat loodust, Musta Täku tallis pakutavaid maitsvaid roogasid, käsitöökeskuse õpitubasid ja näitust ning kohtuma juba tuttavaks saanud kauplejatega,“ märkis ürituse peakorraldaja Enno Must.