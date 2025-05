Üllatav pööre: Tapa vallavolikogu esimees käivitas AI-abilise korteriühistute jaoks

Lisaks Maksim Butšenkovile endale, kes on Kuboti juhatuse liige, tegutsevad seal haldur Maksim Železnjakov, analüütik Vitalii Marchenko ja programmeerija Vlad, kes elab Armeenias. Meeskonna pani Butšenkov kokku eelmise aasta septembris. Firma registreeriti käesoleva aasta 5. veebruaril. Nüüd on väljatöötatud lahendus avalikkusele kättesaadav.

Mida Kubot endast ikkagi kujutab? "See on tehisintellekti põhine jututuba, mille suund on kolmele sihtrühmale: korteriühistute juhid, tavaelanikud ja spetsialistid. Me oleme loonud teadmiste baasi, mis igapäevaselt täieneb. Me jälgime, kus on vaja midagi täiendada, kus tulevad uued teemad. Elanikud saavad küsida juriidilisi momente, mida esimees tohib teha, mida ei tohi,” rääkis Butšenkov.