Õppusega Siil 25 lõppes kirde maakaitseringkonna jaoks õppuste seeria “Last Dance”

“Hea Kaitseliidu kirde maakaitseringkonna pere, aastast 2023 õppusest Ussisõnad liitunud reservväelased, kes tugevdavad meie pere ja võitlevad õlg-õla kõrval meie vabatahtlikega, head koostööpartnerid ja liitlased. Soovin tänada teid kõiki ja igaüht eraldi meie ühise eesmärgi poole liikumisel. Tänasesse hetke oleme jõudnud läbi ühiste tegevuste, on selleks meie ringkonna peamine õppus Põhjakonn, samuti Miljon Miksi, Kilp, Terav Ora, õppuste sari Safari ning kaitseväe õppused Siil, Kevadtorm, Swift Response ja paljud teised. See on olnud pikk ja huvitav reis, kus mul on olnud au koos teiega teenida ja tempokalt liikuda ühiste eesmärkide täitmise suunas. Ka lähitundidel lõppev õppus Siil 25, mida nimetasime koos teiste, 28. aprillil alanud õppustega isekeskis õppuseks “Last Dance”, oli minu viimane teiega veedetud suurõppus ringkonnaülemana. Olen uhke meie kaitseliitlaste, naiskodukaitsjate, samuti meie tublide kodutütarde ja noorkotkaste üle, kes peale oma igapäevaseid tegevusi on alati osalenud ja õla alla pannud meie õppustel, sealhulgas lõppeva õppuse Siil 25 formeerimisel. Mul on hea meel, et oleme saanud koos arendada ringkonna infrastruktuuri paremate väljaõppetingimuste tagamiseks, et saada väljaõppealadel harjutades veelgi paremaks. Ja ikka kõik selleks, et saaksime koos kaitsta oma ainust, mis meil on, oma peret, kodu, riiki. Eesti eest surmani!” ütles kirde maakaitseringkonna, Viru ja Alutaguse maleva pealik, kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.