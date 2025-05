Lahinguteeninduspataljoni ülem Riho Juurik: elu hind Ukrainas õpetab meid ellu jääma

Logistika on sõjapidamises valdkond, mis jääb teenimatult teiste, "ägedamate" varju, aga kui moon, toit ja varustus logistikute pärast rindele ei jõua, siis pole neid "ägedamate" üksuste võitlejaid enam elavate kirjas. Ja kui juhtubki see, et eesliinil olevad sõdurid viga peaks saama, siis on ka nende edasine käekäik just lahinguteeninduspataljoni korraldada.