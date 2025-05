Pea terve elu Kanadas elanud noormees Eestisse ajateenistusse tulekut ei kahetse

Praeguseks on 1. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljonis aega teeniv reamees ajateenistuse lõpus ning on paras aeg, et kogemus kokku võtta. 18-aastane noormees alustas ajateenistust oktoobris, sisuliselt nullilähedase keeleoskusega, sest teadis vaid paari eestikeelset sõna.

"See on olnud üks paras Ameerika mäed. On olnud häid ja halbu aegu ning palju takistusi, millest üle saada. Aga nüüd üsna lõpu eel võin vaadata tagasi ja olla tänulik ning tõdeda, et see oli õige otsus siia tulla," tunnistas Vermeer. "Alguses oli väga-väga raske. Inimesed mu ümber rääkisid eesti keeles ja keegi ei teadnud, et ma olen Kanadast. Pärast esimest nädalat teenistuskaaslased juba teadsid, kes ma olen, ja aitasid mul asju tõlkida. Õnneks kõik on olnud väga abivalmis," rääkis noormees.​ Kui ajateenistusse tulles teadis ta vaid mõnda eestikeelset sõna, siis nüüd on sõnavara laiem, aga nagu ta ise naerdes tunnistas, on seal päris palju vandesõnu.