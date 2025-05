Kuidas saaks kaitseväe välihaigla nähtamatuks muuta?

Rakvere külje all Näpi vanast saeveskist mööda sõites ei reeda esialgu miski, et selle territooriumil pakutakse õppuse Siil ajal meditsiiniteenust. Vaid paar militaarrohelist konteinerit ühe laohoone seina ääres vihjaks nagu, et midagi on toimumas, aga "välihaigla saeveskis" on üldse selline sõnapaar, mida ühest lausest lugeda ei ootaks.