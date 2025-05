Kolumn: helisev maja

Aga maja uue mõtte ja sisu poolest on see alles algus. Üks etapp saab läbi, mis on kindlasti üks kulukaim, aga nüüd peab tulema sisu. Betooniusku inimene on juba rahul sellegagi, kui kulutatud miljonite eest on saanud korda aastakümneid oma hiilgust oodanud hoone.

Mahukas investeering ja arvestatav püsikulu tulevikus võivad tekitada ohu, et kultuurielu muutub vaesemaks: seda raha, mis kultuurivaldkonnal oli varem sündmuste korraldamiseks ja uute algatuste arendamiseks, hakkab nappima, sest uus maja kulutab nüüd sellest enamiku. Selline äraspidine efekt tekkis uue kontserdimajaga Rakvere sõpruslinnas Cēsises. Igal juhul on tegu Rakvere jaoks väga olulise hoone ja maamärgiga, mis on tõestuseks, et Arvo Pärt ja Rakvere kuuluvad igevesti kokku ja ja linn püüab seda väärtustada. Ideaalis tekib lisaruumi kultuurile. Kuigi praegugi on kammermuusika ja koorimuusika esitamiseks mitu paika, nagu hea akustikaga väärikas Rakvere Vabaduse kooli saal, kontserdipaigana on oma kindel koht ka Kolmainu kirikul. Linnast leiab veel teisigi tasase põrandaga valgeid saale.