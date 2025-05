Nädala lind: laulurästas

Laulurästa laul on ööbiku lauluga isegi mõnevõrra sarnane ning rahvasuus kutsutakse laulurästast valeööbikuks ja abiööbikuks tänapäevani. Ega paljud inimesed saagi aru, kumb laulab, aga tegelikult on vahe ikka suur. Samamoodi võib laulurästa laulu segi ajada musträsta lauluga, kuna hääletämber on neil sarnane. Aga iseenesest pole laulurästa laulu sugugi raske teiste omast eristada, eriti siis, kui ööbiku saabumiseni veel aega.