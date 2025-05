Et virulastest kunstnikud vanasõnu ei pelga, kinnitab näituse «Vanasõnad» kuraatori Riho Hüti hinnangul osavõtjate ja tööde rohkus. Kuraator tõdes, et kõik teosed seintele ei mahtunudki, aga vähemasti üks töö on eksponeeritud igalt autorilt. «Hea on näha, kuidas see teema kunstnikele korda läheb,» lausus Hütt. «Näitus on ka selle poolest erakordne, et kõik tööd on teemasse,» märkis ta.