"Ajaks ikka rahva üles! Ma tean, et osadele kindlasti ei meeldi see põristamine, aga päris paljudele meeldivad sellised sõidud. Ta annab energiat sulle, annab sulle päevase toonuse kätte. See on ikkagi selline adrenaliini moodi asi," kommenteeris Eerits Tähelepanu äratamise sõitu.