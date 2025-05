Sõpruskonna jõul on loodud Kadrina Mossekuur

Römeri Moskvitšiks on 1989. aasta IZ 412. Praeguste reeglite kohaselt on see juba vanaauto, sest vanaauto peab olema vähemalt 35 aastat vana. Igatahes on see oluliselt vanem 23-aastasest omanikust, kellel ei ole nõukaajast ühtegi mälestust, sest ta polnud siis veel sündinudki.