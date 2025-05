Galerii Klaasikunstnik Rait Lõhmus esitles Rakvere piiritusvabrikus uudset lähenemist klaasikunstile

Oma magistritöö raames on Rait Lõhmus leidnud viisi, kuidas tuua klaasipuhumine turvalisest stuudiost väljapoole, materjali leiukohta - näiteks vanasse viinavabrikusse. Nii sündisidki esitluse käigus tööd, mille algvormideks oli muuhulgas vanad piiritusepudelid. "Olen selle meetodi jaoks välistanud puhumisahju, näitan, kuidas lõõmutuse ja soojendusahju abil on võimalik klaasi mõjutamine läbi viia. Kuna ahjud töötavad gaasi pealt, pole mul vaja olla võrgus või kasutada elektrienergiat. Lisaks olen väljatöödanud varasemast, sajandeid samasugusena kasutuses olnud piibust täiesti erineva puhumispiibu," selgitas Rait Lõhmus. Magistritöö kaitsmisel sündinud töid on võimalik näha Kunstiakadeemia TASE näitusel, mis avatakse 28. mail.