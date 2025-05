Muinastaide kojas avati Ülle Saatmäe taimetrüki näitus

"Need on taimede portreed ja need on tehtud sellises tehnikas, mida kutsutakse taimetrükiks. Ma olen pannud taimed vastu kangast ja taimed on ise andnud need jäljed," rääkis Ülle Saatme laupäeval Palmse külas Muinastaide kojas näituse "Kasvuruum" avamisel. Näitusel olevad tööd on valminud kunstniku suvekodus Paatsalus.