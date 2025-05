Kuidas selle muusikamaja nimega siis lõpuks on?

Igatahes väitsid nii linnapea Triin Varek kui ka linna kultuurikeskuse juht Eve Alte mulle esmaspäevasel sarikapeol, et maja nimi on olnud alates mullusügisesest nurgakivitseremooniast Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Ukuaru. Ja mitte lihtsalt Ukuaru muusikamaja. Ma olen päris kindel, et pika nimekuju peale poleks keegi protestima hakanud. Jah, pikk ja lohisev küll, aga kogu mürgel algas ju sellest, et Arvo Pärdi nimi kadus justkui maja nimest ära. Vähemalt nii said linnakodanikud nimemuutusest aru ja nõnda mõistsin ma olukorda ka ajakirjanikuna, kui vastavateemalisi artikleid kirjutasin.