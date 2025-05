Putingrad või Nõva-Suursoo?

Eestis võrreldakse Venemaa diktaatorit Vladimir Putinit Saksamaa füüreri Adolf Hitleriga. Putin ise võrdleb end tsaar Peeter I-ga, kes pärast põhjasõda võttis endale keisri ehk imperaatori tiitli ja jõudis seda kanda neli aastat. Peeter Suur võitles kakskümmend üks aastat Läänemere ääres Rootsiga, mille lipp on sinikollane; «Voldemar Väike» peab Musta mere ääres sõda riigiga, mille lipuvärvid on laenatud Rootsilt. Putin on valmis sõdima sama kaua, nii et sõja lõppedes oleks ta 90-aastane. Tema sportliku eluviisi juures pole võimatu, et ta võtab endale 2043. aastal uue ametinimetuse ja valitseb veel paar aastakest. Tänu arstiteaduse arengule on isegi meeste keskmine eluiga kolmesaja aastaga tublisti pikenenud. Minu ulmejutus «Viimne juubel», mis ilmus Loomingu 2023. aasta septembrinumbris, kannab Peetri asutatud Peterburi 2070. aastal Putingradi nime, kuid võimalik on ka Vladimirgrad, mis riimub Kaliningradiga.