Palju õnne, Teet Suur!

Teet Suur, kelle kuuseinstallatsioonid on jätnud kustumatu jälje Rakvere linna ajalukku ning kelle näitus "Suur autor I Teet" tõi Pauluse kiriku pildile kui võimalusterohke kunstigalerii, on filmifestivali Festheart idee autor ja kunstnik. Tema näitustest on osa saanud nii tartlased kui ka hiidlased, virulastest rääkimata.