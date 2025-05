Läsna teater (l)avastab «Nimetu tähe»

Läsna teatri juht Ene Pihol ütles, et Rumeenia autori Mihail Sebastiani näidend «Nimetu täht» valiti lavale toomiseks, sest see on suurepärane ja teatrites palju mängitud näidend. «See on pikk tükk. Oleme tublisti vaeva näinud,» tõdes ta. Pihol, kes on aastaid olnud Läsna teatri põhilavastaja, sättis end seekord vaatleja positsiooni, jälgimaks, kuidas töötab trupiga professionaal. Piholi sõnul on koostöö Toomas Lõhmustega olnud trupile väga arendav.