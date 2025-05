Triinu Sikk, Tarvanpää kunstiline juht:

«Eesti kirjandus on mind erinevates vanustes ja eluetappides puudutanud ikka. Mõnel hetkel on olnud teenäitajateks ja suunajateks Anton Hansen Tammsaare või Andrus Kivirähk, teisel aga Sass Henno ja Eia Uus. Eesti kirjandus on puudutanud nii raamatute kui ka teatrilaval nähtud tõlgenduste kaudu.