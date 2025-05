Anna hääl oma lemmikule Virumaa Suvesaundi rahva lemmiku tiitlit püüab 20 omanäolist pala

Alates 2021. aastast toimuv Virumaa Suvesaund on regionaalne konkurss, kus võistlevad muusikapalad, mille loojatel on tugev side Lääne-Virumaaga. Kuna lood, mis eelžürii on võistlema lubanud, koondatakse YouTube‘i esitusloendisse, võib võistluslool olla ka video, kuid see pole vajalik. Konkursil võistlevad muusikapalad/laulud, mitte videod.