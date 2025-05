Manfred Vainokivi avab Rakveres "Hästi hoitud saladuse"

Filmiprodutsent, -lavastaja, -operaator ja -kunstnik ​Manfred Vainokivi on Truus Galerii Facebooki lehel avaldanud loo sellest, kuidas dokumentaalfilmide tegija sai maalikunstniku diagnoosi. Ta nimelt kahtlustab, et tegu on tüsistusega, mis lõi välja koroonapandeemia kõrgajal, kui Vesipruulide ja Jaan Tatikate kontsentratsioon suurenes katastroofiliselt: üleöö tekkis tohutul hulgal "kirjanikke", "kunstnikke", "lauljaid", "disainereid", "leiutajaid", "kõutse".