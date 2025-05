Tarvanpäälaste sõnul on see hooaeg möödunud tantsupeotee tähe all – kes valmistub üldtantsupeoks, kes Virumaa tantsupeoks. Üheks oluliseks peatuseks sel teekonnal on kevadkontsert, kus tantsupere kohtub Vallimäe ringlaval täies koosseisus.