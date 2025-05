"BLOOOM" viib vaatajad peategelase Gargardenia sisemaailma. Tüdruk, kes on väsinud täiskasvanute pidevast hellitlevast ja kohati ka halvustavast suhtumisest, tunneb end justkui hooleta jäetud toataimena. Lavastus jälgib tema julget sammu tundmatusse välismaailma, mis esialgu näib heidutav, kuid peagi avab ukse hämmastavatele avastustele looduses, muutes tema arusaama elust. See on lugu julgusest, uudishimust ja looduse muutvast jõust.