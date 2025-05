Vaikus on valik: väikeses külas oma koha leidnud inimesed hindavad rahu

Aga kui on, siis on see päev iseäranis tore juhul, kui leida külasid, kus elanikke saab kokku lugeda ühe käe sõrmedel. Kas need elanikud on üksildased ja pahurad, sest on jäänud kinni kohta, kus pole poodi ega pangaautomaati? Või on nad vaikust armastavad poeedid või vaimse tee otsijad? Või siis hoopis mõni noor pere, kes just nimelt säärases vaguses paigas elada soovibki?