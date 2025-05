Kalame kaluritalus avanes Bogatkinite isa-poja näitus

Richard Sagritsa sünnikodus Karepal Kalame vanas kaluritalus, mis on Virumaa Muuseumide üks armsamaid näitusepaiku, on avanud uksed isa ja poja, maalikunstnik Vladimir Bogatkini ja keraamik Georg Bogatkini näitus. Välja on pandud tööd, mis on Karepal valminud või siinsest õhustikust inspireeritud.