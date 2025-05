Fotod Botswana president nautis Viru raba ilu Haljalast pärit džässlaulja viiside saatel

"Botswana on Eestile oluline partner nii poliitilises dialoogis kui ka äridiplomaatias ja arengukoostöös. Meid seovad ka kindel veendumus demokraatiasse ja reeglitel põhinevasse maailmakorda," ütles Eesti president Alar Karis Aafrika riigipea visiidi eel. "Eesti ettevõtetel on huvi arendada koostööd Botswana partneritega just digitehnoloogiate vallas ning riigina on meil hea meel jagada oma digiriigi kogemusi, et üheskoos edendada innovatsiooni."