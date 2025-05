Suured kohvitassid Roelas annavad märku kohvikusõpradele, et aeg on kohvipausiks.

Roela Käbimaja juurde on ilmunud silmatorkavalt suured kohvitassid, mis on püüdnud juba mitme mööduja pilku. Need uudsed dekoratsioonid viitavad aga millelegi enamat – nimelt avaneb peagi taas Vanaema kohvik.