Onni ehitamisest Känguruni – kuidas kasvab üks matemaatikahuviline

Kristoferi ema Kristiina sõnul huvitas poissi juba väiksena kõik, mis nõudis täpsust ja käelist osavust, näiteks Lego klotsid ja pusled olid tema lemmikud. Hiljem lisandusid ka nuputamisvihikud, mis aitasid arendada loogilist mõtlemist ja matemaatilist taipu. Lisaks meeldib Kristoferile väga onnide ehitamine, millega ta on ka meedia tähelepanu pälvinud. "Eks omamoodi matemaatilist mõtlemist vajab ka lume lükkamine ja puude ladumine, mis on olnud Kristoferi meelistöödeks väiksest saati. Kristoferi üheks suurimaks kireks on olnud ka onnide ehitamine, millest üks tekitas mõned aastad tagasi rohkem huvi kui teised," räägib ema Kristiina.

Õpetaja Ele-Riin Venna sõnul on Kristofer elav ja energiline poiss, kellel on motivatsioon õppida ja areneda ning julgus usinasti küsimusi küsida. Juba esimestel koolinädalatel märkas õpetaja poisi taiplikkust ja täpsust. "See, et ta õpilasena töötab sihikindlalt, et jõuda õigete vastusteni ning saavutada häid tulemusi, ei olegi suur erisus kaasõpilastest. Küll aga enamasti jõuab ta lahendada lisaülesandeid, jõuab iseseisvalt õigete vastusteni, suudab tehtud vigu analüüsida ja võtab väljakutsed vastu – need on märgid, mis näitasid, et õpilane on võimeline enamaks," räägib õpetaja.