Kiri: õnneks on vaja õppida!

Aga kuidas on täiskasvanuharidusega meil Lääne-Virumaal? Maakonnas elab 59 536 inimest, kellest umbes pooled, 32 511, on tööealised vanuses 20–64 eluaastat. 20,3 protsenti neist on aga põhiharidusega või veelgi madalama haridustasemega. Võime ju mõelda, et polegi nii halb näitaja, sest tervelt 80 protsendil tööealistest elanikest on ju kesk-, kutse- või kõrgharidus. Aga tähelepanu väärib see hulk seetõttu, et sageli on just madalama haridustasemega inimestel igapäevaelus keerulisem toime tulla, neil on tööturul väga palju vähem valikuid ja võimalusi, neil on keeruline leida sobivat tööd, sest ka lihtsaid töid, mis ei nõua erilisi oskusi, on järjest vähemaks jäänud ja jääb veelgi. Digitaliseerimise, automatiseerimise ja tehisintellekti laialdasema leviku tõttu asendatakse lihtsatel töödel inimesed masinate ja robotitega.