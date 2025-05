Mis on maitsva burgeri saladus? Selgitame välja!

Burgeripäeva eel otsustasin uurida päris kokalt, mis on hea burgeri saladus, mida köögielu läbi ja lõhki tundev inimene ise meeleldi haukab, ning vahest ka ise kuuma pliidi veeres profi valvsa silma all katset teha. Varahommikul, enne kui tööpäev tegelikult peale hakkab ja pliidirauad näljaste klientide ootel kuumaks aetakse, kohtusin Kuba Resto ja Wöse peakoka Allar Jõega. Selles olime kohe ühel nõul, et burgeril ja burgeril on vahe.