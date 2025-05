38 Lääne-Viru ettevõtjat taotleb energia varustuskindluse tagamise toetust

​PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuhi Urmas Saarna sõnul on toetus mõeldud põllumajandusettevõtjatele, et investeeringute abil senisest suuremal määral tagada tootmiseks vajaliku energia olemasolu. "Hea meel on näha, et kuigi investeeringute tegemiseks pole aeg pikk, siis huvi toetuse vastu on suur. See näitab, et erinevate generaatorite, akupankade ning muude energia tagamise lahenduste hankimise toetamine on ettevõtjate jaoks oluline. Usun, et kõik, kellele toetus määratakse, saavad investeeringud tähtajaks tehtud ning seega on ka Eesti toidujulgeolek tulevikus tõhusamalt tagatud," rääkis Saarna.