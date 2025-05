Rakvere sotsiaaldemokraadid valisid uue juhi

Madis Joosep Toomel on põline rakverlane, lõpetanud sisekaitseakadeemia maksunduse ja tolli erialal ning töötab praegu maksu- ja tolliameti juriidilises osakonnas õigusloome tiimis. Hariduslikust taustast lähtuvalt on talle südamelähedased majandus- ja spordivaldkonna teemad. Ta on aktiivne harrastusnäitleja ja tervisesportlane, samuti olnud innukas kaasarääkija ja muudatuste propageerija Rakvere linnavolikogu spordikomisjonis.